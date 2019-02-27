الرئيس الروسي يعرب عن تعازيه في حادث قطار القاهرة

2019/02/27 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه في حادث القطار الذي وقع في محطة القطارات المركزية بالقاهرة اليوم.

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