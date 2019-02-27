2019/02/27 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G-vUPNjYegs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الاخبار | الخامسة | 2019/2/27) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة الاخبار | الخامسة | 2019/2/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).