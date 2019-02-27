بالوثيقة.. التخطيط توافق على استحداث قضاء جديد في واسط

2019/02/27 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

وافقت

وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، على استحداث قضاء الاحرار في محافظة واسط.

وبحسب وثيقة من الوزارة نشرتها وسائل اعلام محلية، اطلع عليها “النور نيوز” فقد حصلت الموافقة على اعتماد قضاء الاحرار ومركزه الحضري مدينة الاحرار في واسط وقد اعطي الرمز (26071) وتم ادراجه ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق.

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