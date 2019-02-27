ولادة أصغر طفل في العالم بوزن يبلغ 268 غراما

2019/02/27 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر أطباء في مستشفى طوكيو، التابع لجامعة كيو، إرسال أصغر مولود في العالم إلى المنزل في حين أن وزنه لا يتجاوز 268 غراما، و ذلك

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