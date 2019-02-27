ريف حماة الشمالي: الجيش السوري يقتل ويصيب عدداً من الإرهابيين ويدمّر أوكارهم

2019/02/27 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الجيش السوري, اليوم الاربعاء, من قتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم في ريف حماة الشمالي.وذكرت وكالة أنباء “سانا” السورية في خبر أطلعت

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