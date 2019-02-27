وفد من الديمقراطي الكوردستاني في بغداد للاجتماع مع القادة العراقيين

2019/02/27 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب إلى بغداد، للمشاركة في «الاجتماع الوطني التشاوري الأول» مع القادة العراقيين.

وقالت الدكتورة ميادة محمد، عضو كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي لـ (باسنيوز): «بعد زيارة الرئيس بارزاني إلى بغداد، ظهرت فرصة جيدة وأفق نيّر أمام كوردستان»، مضيفة أن «أربيل وبغداد تسعيان للوصول بعلاقاتهما إلى مستوى أفضل على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لذا يشارك وفد رفيع من الديمقراطي الكوردستاني في اجتماع القادة العراقيين».

وانطلقت مساء اليوم، أعمال الجلسة الأولى للاجتماع، بمشاركة قادة الكتل السياسية العراقية والرئاسات الثلاث.





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