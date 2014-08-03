انقاذ طفل ايزيدي مخطوف منذ 03.08.2014

2019/02/27 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ دهوك أعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين اليوم الأربعاء , 27-2-2019 عن انقاذ طفل من سوريا بعد ان اختطف ارهابيي داعش في الثالث من اب/اغسطس 2014 من مدينة شنگال حيث اعلن “حسين كورو القائيدي” مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك عن انقاذ (ماهر شكر ) البالغ من العمر10 سنوات من اهالي الوردية […]

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