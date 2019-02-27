الأسد يدعو ظريف رسميا لزيارة سورية

2019/02/27 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشرت وسائل إعلام إيرانية في خبر عاجل، أن" السفير السوري في طهران اتصل بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وابلغه دعوة الرئيس السوري بشار الأسد له شخصيا لإجراء زيارة إلى سوريا".

وكان ظريف قد تراجع عن طلب استقالته من الخارجية .

انتهى..م.ر

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