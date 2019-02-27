2019/02/27 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ,عن موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي , خلال اجتماع الهيئة التنسيقية بين المحافظات على توسعة خطة التسويق لاستلام المحاصيل الزراعية ودفع المبالغ للفلاح بشكل مباشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كركوك : رئيس الوزراء يوافق على توسعة خطة التسويق لاستلام المحاصيل الزراعية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كركوك : رئيس الوزراء يوافق على توسعة خطة التسويق لاستلام المحاصيل الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).