2019/02/27 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني، الاربعاء، أن وزير الخارجية المستقيل محمد جواد ظريف يحظى بتأييد كبار المسؤولين بالجمهورية الاسلامية لاسيما قائد الثورة الاسلامية وذلك تعليقا على نبأ استقالة ظريف.

وقال اللواء سليماني في تصريح له اليوم 27 شباط 2019، لقد قام (ظريف) على الدوام باجراءات قيمة في مختلف المستويات لتحقيق المصالح الوطنية للبلاد وكانت له المواكبة اللازمة في مسار مقارعة الاعداء الالداء للثورة الاسلامية والشعب الايراني، حسب مانقلته وكلاة أنباء فارس الايرانية.

واشار الى عدم حضور وزير الخارجية في اللقاء الاخير للرئيس السوري مع الرئيس الايراني بطهران واضاف، أنه "خلال الزيارة الاخيرة للسيد بشار الاسد الى طهران ولقائه الدكتور روحاني ادى عدم التنسيق في ديوان الرئاسة الى عدم حضور وزير الخارجية في اللقاء وبالتالي العتاب الذي وجهه بسبب ذلك".

واكد قائد فيلق "القدس" أن القرائن تدل على انه ليس هنالك اي تعمد يقصد منه عدم حضور الدكتور ظريف في هذا اللقاء وينبغي علي التأكيد انه بصفته وزيرا للخارجية هو المسوؤل الرئيس في مجال السياسة الخارجية.

وقال، إن هذا الابتهاج وركوب الموجة لحدث ناجم عن قصور اداري لا تاثير له اطلاقا على إرادة الجمهورية الاسلامية الايرانية في التقدم بالاهداف والمصالح الوطنية وكذلك الانتصار الباهر لجبهة المقاومة الاسلامية.

وظريف دبلوماسي مخضرم درس في الولايات المتحدة، وساعد على صياغة الاتفاق النووي الإيراني الذي فرض قيودا على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وكان الوزير كبير مفاوضي بلاده في المفاوضات النووية بين طهران ومجموعة الدول الست التي انتهت بالتوقيع في تموز 2015 على الاتفاق الذي وصف بالتاريخي.

ويتعرض وزير خارجية إيران منذ وقت طويل لانتقادات المحافظين في إطار خلافات داخلية بين قوى سياسية مختلفة بشأن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار الماضي، لتعيد واشنطن العقوبات المفروضة سابقا على طهران وتزيد عليها أخرى جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاسم سليماني يعلق على استقالة وزير الخارجية الايراني "ظريف") نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاسم سليماني يعلق على استقالة وزير الخارجية الايراني "ظريف") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).