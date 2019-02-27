حالة مطرية تشمل مناطق محدودة في البلاد بحسب صور الاقمار الصناعية

2019/02/27 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير صور الاقمار الاصطناعية إلى تأثر مناطق محددة من البلاد بالحالة المطرية التي كان من المتوقع أن تشمل مناطق واسعة من البلاد خلال الليلة ويوم غد الخميس.

وأكد المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية في تدوينة على حسابه بفيسبوك اليوم 27 شباط 2019،عزل منخفض السودان المداري الرطب تماما عن منطقتنا بسبب المرتفع الجوي الافريقي وابتعاد محور المنخفض الموجود في طبقات الجو العليا بسبب المرتفع الجوي شبه المداري.

واشار عطية، إلى أن ذلك يؤدي إلى تقليل هطول الأمطار في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق.

وأضاف أن "الامطار ستتركز خلال اليوم والليلة وغد الخميس على مناطق شمال البلاد واجزاء من مناطق الوسط فقط".

وخلص إلى القول: رغم أن طبقات الجو العليا سيتحسن وضعها بعد غد، لكن السطح لايبشر بخير، وفق تعبيره.

وتوقع عطية في تدوينة اخرى أن تتساقط الثلوج في المناطق الجبلية من إقليم كردستان أعتبارا من هذه الليلة ولغاية مساء الجمعة المقبلة.

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