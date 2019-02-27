أمانة بغداد تصدر تحذيرا أخيرا لمتجاوزي سوق الخردة في منطقة النهضة

2019/02/27 | 20:05

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بغداد – عراق برس- 27 شباط / فبراير: اصدرت امانة بغداد، الاربعا، إنذاراً لمتجاوزي سوق الخردة في منطقة النهضة تحت مجسر محمد القاسم للمرور السريع.

وتابعت في بيان لها ، ان “انذارا تم توجيهه بالرفع لأكثر من مرة وشرعنا باكثر من حملة لازالة المتجاوزين والآن بات الامر لابد منه لتقاطع التجاوزات مع اعمال الصيانة الخاصة بطريق محمد القاسم” مشيرة الى ، ان “اعمال الصيانة لابد منها مع تفاقم الأضرار في جسم المجسر لذا تهيب بالمتجاوزين رفع تجاوزاتهم وان تغلب المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية”.



انتهى اح

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