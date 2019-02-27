الرئيس الامريكي : اجتماعي مع زعيم كوريا الشمالية كان عظيم

2019/02/27 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عقد اجتماعا عظيما في فيتنام، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.وبدأت اليوم الأربعاء بالعاصمة الفيتنامية هانوي اعمال القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، موضوعها الرئيسي الأسلحة النووية في الكورية الشمالية.وهو ثاني لقاء بين ترامب وكيم بعد القمة التاريخية التي […]

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