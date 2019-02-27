الاسد يوجه دعوة لظريف لزيارة دمشق

2019/02/27 | 20:07

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وجه الرئيس السوري بشار الاسد، دعوة رسمية الى وزير الخارجية

الايراني محمد جواد ظريف لزيارة سوريا.

وكشفت المواقع الايرانية اليوم الاربعاء، ان" السفير السوري في

طهران اتصل بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وابلغه دعوة

الرئيس السوري بشار الاسد له شخصيا لإجراء زيارة الى سوريا".

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