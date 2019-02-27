2019/02/27 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف عن إلقاء القبض على ٥٢ متهم

وفق قضايا جنائية مختلفةوقال الناطق الرسمي بإسم شرطة المحافظة المقدم الحقوقي مقداد الموسوي:

بمتابعة مباشرة من قبل اللواء علاء غريب الزبيدي قائد شرطة المحافظة

وإشراف العقيد رافع سلمان الربيعي مدير مكافحة اجرام النجف تمكنت

مديرية المكافحة خلال فترة اسبوعين من إلقاء القبض على ٥٢ متهم

وفق قضايا جنائية مختلفة في عموم مكاتبها ضمن الرقعة الجغرافية

للمحافظة وتم احالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل وأضاف الموسوي ان هناك تحسن كبير جدا في عموم الوضع الأمني في

المحافظة مما انعكس على انخفاض معدل الجريمةمؤكدا على إعادة مراجعة كل الخطط الامنية السابقة وان هناك خطة جديدة

ستطبق خلال هذا العام ستساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن وأضاف الموسوي أيضا ان مكافحة الاجرام في المحافظة جادة جدا في مطاردة

كل أشكال الجريمة والحفاظ على النظام العام والاستقرار في المحافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجرام النجف تلقي القبض على ٥٢ متهم وفق قضايا جنائية مختلفة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجرام النجف تلقي القبض على ٥٢ متهم وفق قضايا جنائية مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).