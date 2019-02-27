2019/02/27 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد يبحث مع اركان الجيش التطورات الامنية في الانبار

27/02/2019 19:49:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

بحثت قيادة عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي ، الاربعاء ، مع قيادات الجيش التطورات الامنية في قاطع المسؤولية وجهود انهاء خلايا تنظيم داعش الارهابي.

وذكر بيان للحشد تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "قائد عمليات شرق الانبار للحشد الشيخ طاهر الخاقاني، بحث مع رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير يارالله، في مقر وزارة الدفاع التطورات الامنية، والتنسيق الحاصل بين مختلف القوات العسكرية لتأمين مناطق قاطع العمليات".

من جانبه اشاد، رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، بـ "جهود قيادة عمليات قاطع شرق الانبار للحشد الشعبي في حماية امن واستقرار المناطق التي تقع ضمن قاطع المسؤولية"، معرباً عن "امله بالقضاء التام على ما تبقى من فلول داعش".

فيما قدم نائب قائد العمليات المشركة الفريق الركن عبدالأمير يارالله، شكره لـ "الحشد الشعبي لحرصه على تنفيذ جميع الواجبات الأمنية والعسكرية بصورة تامة".

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