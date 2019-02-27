باول: الفيدرالي سيعلن خطة لإنهاء تقليص ميزانيته العمومية

2019/02/27 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المركزي الأمريكي قريب من الاتفاق على خطة من أجل إنهاء عملية تقليص ميزانيته العمومية.





وأوضح باول في اليوم الثاني لشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء: "أعتقد أننا سوف نعلن أمراً ما في وقت قريب للغاية بشأن خفض الميزانية العمومية للبنك".





وتأتي تصريحات رئيس الفيدرالي بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع السياسة للبنك المركزي الأمريكي في يومي 19 و20 مارس المقبل.





وكان رئيس المركزي الأمريكي ذكر في شهادته المعدة مسبقاً أمس الثلاثاء، أن الاقتصاد يرسل إشارات متضاربة لكنه سلط الضوء على مبررات إتباع "نهج الصبر" حيال معدلات الفائدة.





وبعد أن قام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة معدلات الفائدة 4 مرات في العام الماضي، قام في هذا العام بتغيير نبرته لتكون التحلي بالصبر والاعتماد على البيانات الاقتصادية.





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