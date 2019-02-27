بالصور.. سوق خيري في كلية الامام الاعظم في الموصل لدعم مرضى الثلاسيميا

2019/02/27 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أقيم

في كلية الامام الاعظم سوق خيري بالتعاون مع عدد من المنظمات والفرق الانسانية، يكون

ريع السوق لدعم مرضى الثلاسيميا.

وقال

مدير السوق الخيري وممثل فريق ابتكارات محمد هشام لـ”النور نيوز” اقيم السوق

الخيري في كلية الامام الاعظم لدعم مرضى الثلاسيميا الهدف من اقامة السوق بالتعاون

مع فريق ابتكارات وجمعية فعل الخيرات هدف انساني ، ويتكون لسوق من عشرة اقسام منها

لمنزلي والمعجنات والملابس”.

واضاف

” نحاول من خلال هذه التجارب لتحقيق أهداف تكون مفيدة في المجتمع الموصلي وفكرة

السوق الخيري فكرة قديمة وموجودة في كثير من دول العالم لكننا استفدنا من هذه الفكرة

لغرض تسويقي ولزرع الثقة والعمل الخيري لدى الناس”.

من جانبه

قال المقرر في كلية الام الاعظم د.ياسر محمد أمين وممثل عن فريق فعل الخيرات

” ريع السوق سينقل كله الى مرضى الثلاسيميا في الموصل، الذين بحاجة اليوم الى

الدعم المادي والروحي والنفسي “.

واضاف أمين في حديث لـ”النور نيوز” أن” السوق الذي اقيم على قاعة كلية الامام الاعظم في الموصل، شهد إقبالا واسعا ، وهذا هو الدين العملية، فالكلية تخرج الائمة والخطباء وتعلمهم من الان أن الدين عملي وليس نظري فقط”.

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