وزير التخطيط يعلن عن استراتيجية لحماية المستهلك والمنتج الوطني

2019/02/27 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن

وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها خلال

العام الجاري، لحماية المستهلك والمنتج الوطني”.





وذكر

بيان لمكتب الدليمي تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن” الأخير ترأس اجتماع

موسع حضره وكلاء الوزارة ، والمفتش العام ، و رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة

النوعية، وعدد من المديرين العامين في الجهاز.

وأضاف

البيان أن” الاجتماع بحث آليات تطوير عمل المختبرات في المنافذ الحدودية، وتعزيز

التعاون مع الشركات الفاحصة للبضائع المستوردة في بلد المنشأ، مشيراً إلى أن”

الدليمي وجه، بتعزيز الدور التشاركي مع القطاع الخاص، وتوحيد الجهود المعنية في الوزارة لاستكمال إنجاز المختبرات

الحديثة في جميع المنافذ الحدودية.

وأكد

الدليمي بحسب البيان، توجه الوزارة نحو تعزيز متطلبات أمان وسلامة ومتانة المركبات،

من خلال إنشاء محطة متطورة لفحص السيارات، ومختبر حديث لفحص الاطارات، مشيراً الى ان”

استراتيجية وزارة التخطيط ستركز بنحو عام على حماية المستهلك، وضمان الحصول على ايرادات

من خلال تنمية ميزان التبادل التجاري، والعمل على تطوير قدرات وامكانات الجهاز المركزي

للتقييس والسيطرة النوعية.

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