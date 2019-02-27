نائب وزير الخارجية الروسية يعقد لقاء في جنيف مع وزير خارجية فنزويلا

2019/02/27 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الأربعاء، لقاء مع وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، على هامش الدورة الأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

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