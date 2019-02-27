2019/02/27 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف وزير الكهرباء للقيام بمهام وزير النقل المصري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف وزير الكهرباء للقيام بمهام وزير النقل المصري) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف وزير الكهرباء للقيام بمهام وزير النقل المصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).