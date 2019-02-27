رئيس صندوق إعادة الإعمار يدعو المجتمع الدولي لدعم العراق

2019/02/27 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في العراق، الدكتور مصطفى الهيتي، المجتمع الدولي للوقوف مع العراق في معركة إعادة إعمار المناطق التي تضررت من الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من البلدان).

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