كم مرة أقصى برشلونة ريال مدريد من الكأس في سانتياجو برنابيو؟

2019/02/27 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد مساء اليوم، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو".مباراة الذهاب في 6 فبراير الماضي

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