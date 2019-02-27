قيادة شرطة ميسان: اعتقال (١٧٥) متهم بجرائم مختلفة

2019/02/27 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ميسان

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان والمنشآت اليوم الاربعاء, إنه ومن خلال التوجهيات المستمرة من قبل قائد شرطة المحافظة لتكثيف الإجراءات الأمنية الوقائية

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