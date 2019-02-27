2019/02/27 | 20:35

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هذا ما قاله عبد المهدي عن كهرباء الصيف المقبل

بغداد -

كلمة

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الاربعاء أن الخطط

الحكومية تستهدف زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى اكثر من 18

ألف ميغا واط، وافتتاح 10 محطات جديدة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان حصل موقع

كلمة الإخباري على نسخة منه، أن رئيس الوزراء خلال

ترؤسه الاجتماع الثاني للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بدورته

الثالثة، دعا إلى "التعاون لحل المشاكل المتداخلة والاستمرار بالخطط

التي تنشط الاقتصاد وتحقق المصلحة العامة والعمل على إعطاء أولوية

في توفير الكهرباء للمواطنين والمناطق الفقيرة".

وأكد "متابعته المستمرة لشؤون الطاقة ومن خلال لجنة الطاقة الوزارية

والتعرف على الاستعدادات والحث على تحقيق زيادة في الانتاج".

وأشار إلى أن "مستوى إنتاج الطاقة سيصل إلى أكثر من ثمانية عشر ألف

ميغاواط وقد وفرنا الاموال اللازمة لتحقيق زيادة في الطاقة وهناك

عشر محطات سيتم افتتاحها في المرحلة المقبلة إلى جانب إبرام عقود

تطوير جديدة، وإذا تضافرت جميع الجهود فسيكون الوضع في الصيف المقبل

افضل من السابق".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع بحث خطط التنمية وتعزيز

الاستقرار وتطوير المشاريع الخدمية والخطط الزراعية في المحافظات،

ومناقشة العديد من القضايا والمقترحات المتعلقة بتوزيع الطاقة

الكهربائية وخدمات الطرق والجسور والجباية والرسوم، وتعيينات

مديريات التربية والمحاضرين، وفتح المنافذ الحدودية، وتحديد حصص

المحافظات من الموازنة الاتحادية في ضوء التعداد العام للسكان،

واتخذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها".

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