بشير حداد:نتطلع للإرتقاء بدور مجلس النواب ليكون اكثر فاعلية في خدمة العملية السياسية وفي تمثيل تطلعات وآمال الشعب

2019/02/27 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نظمت الجامعة اللبنانية – الفرنسية ندوة سياسية علمية خاصة للدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي تحت عنوان ( دور مجلس النواب العراقي في تعزيز الثقة بين إقليم كردستان والسلطة الفيدرالية العراقية ).

أشار الدكتور بشير حداد في مستهل الحديث الى عدة نقاط منها علاقة الحكومة بمجلس النواب الذي هو أعلى سلطة رقابية ومشرعة للقوانين، مضيفاً بالقول : ان مجلس النواب في دورته الحالية عازم على الاداء المتميز في ممارسته لمهام التشريع والرقابة، ونتطلع للإرتقاء بدور المجلس ليكون اكثر فاعلية في خدمة العملية السياسية وفي تمثيل تطلعات وآمال الشعب.

من جانب آخر أكد الحداد على ضرورة وحدة صف الكتل النيابية جميعاً وبخاصة الكردستانية منها، وسبل تعزيز الروابط وتقويتها لضمان حقوق الشعب العراقي بضمنها اقليم كردستان في البرلمان العراقي، كما أشار الى وجود علاقات سياسية خاصة مع كافة الاحزاب العراقية والقادة السياسيين من اجل المطالبة بالحقوق المشروعة للكورد في إطار الدستور.

وأضاف الحداد عن دور مجلس النواب العراقي في تعزيز وتقوية الثقة بين إقليم كردستان والحكومة العراقية قائلاً : ” كان لمجلس النواب دور إيجابي في تطوير العلاقات السياسية وتعزيز الشراكة الوطنية بين كافة المكونات من خلال التعاون والتكاتف على كافة المسائل والمصالح المشتركة بين الكتل في مجلس النواب”.

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