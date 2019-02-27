بشار الأسد يدعو ظريف رسمياً لزيارة سوريا

2019/02/27 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه الرئيس السوري بشار الاسد، دعوة رسمية الى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لزيارة سوريا.وكشفت المواقع الايرانية اليوم الاربعاء، ان” السفير السوري في طهران اتصل بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وابلغه دعوة الرئيس السوري بشار الاسد له شخصيا لإجراء زيارة الى سوريا”.كما اكدت وكالة الأنباء الرسمية السورية {سانا} ان وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين تلقى بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين متابعة لنتائج الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس بشار الأسد إلى جمهورية إيران الإسلامية أمس الأول.





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