الكمارك تصدر قرار جديدا بشأن إستيراد البضائع وبلد المنشأ

2019/02/27 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الهيأة العامة للكمارك قراراً جديداً بشأن إستيراد البضائع

وبلد المنشأ.

وذكرت الهيأة في بيان، ان" المراكز الكمركية الحدودية ستعتمد

تصديقات غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ او البلد الوسيط على

شهادات المنشأ والفواتير التجارية للبضائع المستوردة عند تعذر

استحصال تصديقات الملحقيات التجارية العراقية". وأضافت أن" هذا جاء مستنداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 336 لسنة

2018 المتضمن إقرار توصيات مؤتمر تنمية الأقتصاد العراقي والتي نصت

الفقرة {5} من المحور الأول منه على {عدم المطالبة بتصديق شهادة

المنشأ والفواتير في الملحقيات التجارية والأكتفاء بمصادقة غرفة

التجارة والصناعة في بلد المنشأ او البلد الوسيط}".وبينت الهيأة" أنها سبق لها ان وجهت كافة مراكزها الكمركية في

٢٠١٨/٩/١٧ بمضمون هذا القرار بهدف تبسيط اجراءات تخليص البضائع

المستوردة عبر كافة المنافذ الحدودية الإتحادية للقطاعين العام

والخاص وأن القرار لا زال ساري المفعول".

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