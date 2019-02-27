قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس الوزراء الارميني

2019/02/27 | 20:37

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استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، في طهران

عصر اليوم الاربعاء رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان والوفد المرافق

له في زيارته الحالية للبلاد.واکد قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله رئيس الوزراء الارميني أن

العلاقات بين البلدين يجب ان تكون قوية خلافا لرغبة الاميركيين.وقال قائد الثورة : لا يمكن الثقة بالاميركيين وهم يبحثون عن الفتنة

والفساد والخلافات والحرب بكل مكان ويعارضون مصالح الشعوب.وكان رئيس وزراء ارمينيا قد وصل الى طهران صباح اليوم الاربعاء واجرى

محادثات مع الرئيس الايراني حسن روحاني.

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