2019/02/27 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلدواي، اليوم الأربعاء، أن أمريكا جعلت من الأراضي العراقية ساحة لمكب نفايتها من عصابات داعش الإرهابية بعد رفض دولهم الاصلية استلامهم، فيما أكد أن واشنطن تخطط من خلال تسليم العراق عناصر داعش الإرهابية المستسلمة في سوريا لإثارة الفوضى الأمنية داخل البلاد.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “القضاء العراقي ليس له الولاية على محاكمة عناصر داعش الإرهابية الأجانب في حال عدم تورطهم بجرائم داخل الأراضي العراقية”، لافتا إلى إن “الحكومة ستكون أمام تحد امني خطير لان امريكا لازالت مصرة على دعم وجود دولة الخلافة بزعامة ابو بكر البغدادي”.

وأضاف أن “أمريكا جعلت من الأراضي العراقية ساحة لمكب نفايتها من عصابات داعش الإرهابية بعد رفض استلامهم من دولهم الأصلية، ومنطقة للمرتزقة الأمريكية بعد فشلها في سوريا”، مبينا أن “واشنطن تخطط من خلال هذه الخطوة باعادة القيادات الإرهابيين لإثارة الفوضى الأمنية داخل البلاد لتحقيق بقاءها القتالي داخل العراق”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح:امريكا حولت العراق الى حديقة خلفية لنفايات داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح:امريكا حولت العراق الى حديقة خلفية لنفايات داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).