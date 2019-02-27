2019/02/27 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نفط الوسط يقرر انهاء خدمات كل من مساعد المدرب وحارس مرمى الصالات

27/02/2019 20:30:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت الهيئة الادارية لنادي نفط الوسط، ، الاربعاء، عن تشكيل لجنة تحقيقية لدراسة الاحداث التي رافقت مباراة الفريق امام نادي الشرطة ضمن دوري كرة الصالات.

وذكر بيان للادارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) اكدت فيه متابعة كل التفاصيل بعد الامعان بالنظر للفيديوهات المصورة والاستماع لبعض الشهادات، اتخذت الإدارة جملة من القرارات الرادعة بحق المتسببين بأحداث المباراة والتي ترفضها الإدارة جملة وتفصيلا.

وقررت الإدارة بعد التحقيق انهاء خدمات كل من مساعد المدرب منتظر ناصر حسين وحارس مرمى الصالات محمد نور نعمة ومصور النادي مرتضى ضياء بشير، وشددت على الفريق بضرورة الالتزام والانضباط لأن في تكرار مثل هكذا حادث يسيء لسمعة النادي ستكون العقوبات أشد.

وتود ان "تقدم الادارة اعتذارها للمصور وليد خالد ميرزا ومكتب قناة دجلة في النجف التي يعمل ضمن كادرها والاعتذار موصول لنقابة الصحفيين فرع النجف لما حدث اتجاه المصور وليد مرزا".

كما تؤكد الادارة ان "الرياضة رسالة محبة وسلام وان الفوز والخسارة واردة في عالم الكرة مثلما فاز الفريق في مئات المباريات سابقا تتقبل الخسارة امام الشرطة وتبارك لادارة النادي الضيف نقاط الفوز على ان يعيد فريقنا ترتيب اوراقه".

واوضحت الادارة ان "عملها يأتي متوافق مع لجنة الصالات وتسبقها باي قرارات خلق الانضباط وبدورنا نوجه اعتذارنا للجنة لما جرى من احداث ونعيد تأكيدنا على ان نفط الوسط يؤمن بالرسالة النبيلة للرياضة وسيمضي دائما لتعزيز اواصر المحبة مع الأندية والمؤوسسات الرياضية الاخرى".

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