2019/02/27 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ أكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء أن المراكز الجمركية الحدودية ستعتمد تصديقات غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ او البلد الوسيط على شهادات المنشأ والفواتير التجارية للبضائع المستوردة عند تعذر استحصال تصديقات الملحقيات التجارية العراقية.وأضافت الهيئة في بيان "أن هذا جاء مستنداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 336 لسنة 2018 المتضمن إقرار توصيات مؤتمر تنمية الأقتصاد العراقي والتي نصت الفقرة (5) من المحور الأول منه على (عدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفواتير في الملحقيات التجارية والأكتفاء بمصادقة غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ او البلد الوسيط)".وقالت الهيئة انها سبق لها ان وجهت كافة مراكزها الكمركية في ٢٠١٨/٩/١٧ بمضمون هذا القرار بهدف تبسيط اجراءات تخليص البضائع المستوردة عبر كافة المنافذ الحدودية الإتحادية للقطاعين العام والخاص وأن القرار لا زال ساري المفعول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك العراقية تصدر توضيحا على آليات عملها ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك العراقية تصدر توضيحا على آليات عملها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).