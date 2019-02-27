محدث..تراجع الأسهم الأوروبية بالختام مع ترقب نتائج قمة ترامب وكيم

2019/02/27 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع "وول ستريت" ووسط ترقب نتائج قمة الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية

وكان سهما "مترو بنك" و"إير فرانس.كيه.إل.أم" أكبر الخاسرين في المؤشر الأوروبي بعدما تراجعا بنحو 26% و10% على التوالي.





ويترقب المستثمرون نتائج قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال استكمال المباحثات المتعلقة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة المنعزلة.





وجاء هبوط الأسهم الأوروبية مع تراجع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات في ظل التركيز على التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو للشهر الثامن على التوالي، فيما تباطأ نمو المعروض النقدي خلال يناير.





وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3% إلى 372.5 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.6% عند 7107.2 نقطة.





أما مؤشر "داكس" الألماني فهبط بنسبة 0.5% مسجلاً 11487.3 نقطة، فيما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.3% عند 5255.3 نقطة.





وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% عند مستوى 1.1368 دولار.





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