سيتي جروب يحذر: الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للتأثر بالركود الأمريكي

2019/02/27 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يرى بنك "سيتي جروب" أن التباطؤ المفاجئ في الاقتصاد الأمريكي من شأنه إلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي العالمي، متوقعاً أن يتجاوز الأثر ما حدث في الأزمة المالية.





وقالت مذكرة بحثية صادرة عن البنك الأمريكي لفريق من الاقتصاديين بقيادة "كاثرين مان" والتي نقلتها وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن هناك ترابط كبير بشكل تاريخي بلغ 70% بين النمو الاقتصادي للولايات المتحدة وأداء الـ25 اقتصاداً الآخرين.





وتأتي النتيجة التي توصلت لها مذكرة "سيتي جروب" بعد أسبوعين من تحذير "جولدمان ساكس" من أن الولايات المتحدة أكثر تأثراً للتباطؤ الاقتصادي العالمي.





ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى أن الولايات المتحدة تمثل تقريباً ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي و10% من التدفقات التجارية حول العالم.





ومن شأن تراجع بنحو 1% في التوسع الاقتصادي الأمريكي أن يخفض النمو الاقتصادي في بقية أنحاء العالم بوتيرة مماثلة خلال عام واحد، وفقاً لـ"سيتي جروب".





وتعتبر الأرجنتين والمكسيك وتايوان وكندا بمثابة الدول الأكثر تعرضاً للتأثر السلبي من الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة.





وتوصلت المذكرة إلى أن تأثير الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي في أماكن أخرى قد شهد زيادة منذ الأزمة المالية العالمية.





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