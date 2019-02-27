محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً مع التطورات التجارية والسياسية

2019/02/27 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية، ووسط تعليقات رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس.





وصرح رئيس الفيدرالي بأن البنك المركزي سيعلن قريباً خطة لإنهاء برنامج تقليص الميزانية العمومية.





وكان باول صرح بالأمس أن الفيدرالي سيواصل نهج الحذر والصبر بشأن السياسة النقدية، مع الاتجاه الهابط للاقتصاد العالمي والإشارات المتضاربة التي يظهرها الاقتصاد الأمريكي.





وعلى صعيد التطورات التجارية، صرح الممثل التجاري الأمريكي في شهادته أمام مجلس النواب بأن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين غير مؤكدة حتى الآن، لأن بكين في حاجة للقيام بأكثر من مجرد شراء المزيد من السلع الأمريكية.





وصوت مجلس النواب الأمريكي أمس لصالح إلغاء إعلان حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي منذ أسبوعين، وإحالة القرار لمجلس الشيوخ للبت فيه.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي بالولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، فيما تراجعت طلبيات المصانع الأمريكية بأقل من التقديرات.





وفي بيانات أخرى، تعافت مبيعات المنازل المعلقة بالولايات المتحدة خلال يناير الماضي.





وبحلول الساعة 4:57 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1369 دولار، كما صعد أمام الين بنسبة 0.3% عند 110.93 ين.





في حين انخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% عند 1.3316 دولار، فيما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1% عند 1.0005 فرنك.





وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية 0.1% إلى 96.145، بعد أن كان متراجعاً عند 95.883 في وقت سابق من التعاملات.





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