امانة بغداد تنذر باعة سوق الخردة في منطقة النهضة

2019/02/27 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجهت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، إنذاراً للمتجاوزين في سوق الخردة في منطقة النهضة تحت مجسر محمد القاسم للمرور السريع.

وذكرت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى ,بالرفع لأكثر من مرة وشرعنا بأكثر من حملة لإزالة المتجاوزين والآن بات الأمر لابد منه لتقاطع التجاوزات مع إعمال الصيانة الخاصة بطريق محمد القاسم”.

وأضاف بيان الأمانة، أن” إعمال الصيانة لابد منها مع تفاقم الأضرار في جسم المجسر لذا تهيب بالمتجاوزين رفع تجاوزاتهم وان تغلب المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية”.





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