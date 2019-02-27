قيادة الحشد والجيش تبحث التنسيق الأمني في قاطع شرق الانبار

2019/02/27 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت قيادة عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي والجيش، الاربعاء، التطورات الامنية في قاطع المسؤولية وجهود انهاء خلايا تنظيم داعش الاجرامي.وذكر موفدنا، ان قائد عمليات شرق الانبار للحشد الشيخ طاهر الخاقاني بحث مع رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير يارالله في مقر وزارة الدفاع التطورات الامنية، ...

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