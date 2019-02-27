شركة بريطانية تنشر تقريرا عن صادرات الاقليم النفطية

2019/02/27 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشرت شركة ديلويت البريطانية، الاربعاء، تقريرا عن الصادرات النفطية لإقليم كردستان خلال أشهر تموز وآب وأيلول من العام الماضي 2018.

وجاء في التقرير الذي نشر اليوم 27 شباط 2019 أن "نسبة الصادرات للأشهر الثلاثة من العام الماضي بلغت 35 مليون و248 ألف و852 برميلا من النفط الخام".وأضاف التقرير أن نسبة الإيرادات المتحققة جراء بيع تلك الكمية من النفط بلغت مليارين و250 مليون و508 دولارات بمعدل 63,098 دولارا للبرميل الواحد.وأوضح تقرير الشركة أن ما نسبته 174 ألف و726 برميل من النفط تم بيعها داخل إقليم كردستان خلال الاشهر الثلاثة المذكورة، مشيرا إلى أن نسبة 329 ألفا و820 برميلا من المشتقات النفطية تم إستخدامها في محطات الكهرباء التابعة لحكومة إقليم كردستان لأغراض توليد الطاقة الكهربائية.



يذكر أن شركة ديلويت تم تأسيسها في لندن عام 1845 وتعمل في مجالات التدقيق والاستشارات المالية والادارية، ومنذ عام 2016 تم تكليفها من قبل مجلس النفط والغاز في إقليم كردستان للتدقيق في مبيعات نفط الاقليم.انتهى

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