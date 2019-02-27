2019/02/27 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن مساعد وزير الاقتصاد والمالية، مهدي مير اشرفي، عن تصدير ما قيمته 8.2 مليار دولار من السلع الإيرانية الى العراق خلال الـ11 شهرا الاولى من العام الحالي.

وقال أشرفي خلال ورشة عمل أقيمت اليوم الاربعاء في معبر برويزخان الحدودي بمحافظة كرمانشاه غربي إيران بهدف دراسة سبل النهوض بالصادرات غير النفطية، انه "نظرا الى أهمية الصادرات فاننا قد ادرجنا موضوع تعزيز إدارة شؤون معبري {برويزخان} و{باشماق علي} في جدول اعمالنا وذلك في سياق توظيف المعابر الحدودية البرية لصادرات السلع؛ الامر الذي يحظى باهمية بالغة".واشار الى "تنفيذ مشاريع تنموية وأساسية في معبر برويزخان، مما يسهم في تيسير عملية الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل في هذه المنطقة".وأكد المسؤول الإيراني توفر طاقات هائلة للتبادل التجاري مع الجيران؛ قائلا ان "العراق يشكل الشريك التجاري الثاني لايران بعد الصين حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معه ثمانية مليارات و200 مليون دولار سنويا بينما يبلغ حجم التبادل التجاري مع الصين ثمانية مليارات و400 مليون دولار".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستورد بضائع إيرانية بقيمة 8.2 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستورد بضائع إيرانية بقيمة 8.2 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).