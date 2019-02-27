مصدر إسرائيلي: إسرائيل مستمرة في إجراءاتها بسوريا ضد

2019/02/27 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر في الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل تخطت الازمة في العلاقات مع روسيا التي جاءت بعد حادثة طائرة "إيل-21" خريف العام الماضي في سوريا، وأنها مستمرة بإجراءاتها ضد إيران في سوريا.

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