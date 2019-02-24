موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في أهم مباريات اليوم

2019/02/27 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

ريال مدريد x برشلونة

الأربعاء 27 فبراير

الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة

الساعة العاشرة بتوقيت مصر

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سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة مثيرة ضمن أهم مباريات اليوم تجمع بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب "كامب نو".تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد برشلونة اليومكيلور نافاس - كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو - مودريتش - كاسيميرو - كروس - لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ريال مدريد اليوم تير شتيغن - سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - لونغليه - جوردي ألبا - سيرجيو بوسكيتس - كوتينيو - راكيتيتش - ليونيل ميسي - ديمبيلي - لويس سواريز.

هذا هو الكلاسيكو رقم 36 بين الغريمن في كأس ملك اسبانيا - فاز برشلونة في 15 مباراة مقابل 12 لريال مدريد وحسمت نتيجة التعادل 8 مواجهات.

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوممباراة ريال مدريد وبرشلونة سيعلق عليها الزملاء عصام الشوالي وحسن العيدروس وأحمد الطيب.كما بإمكانكم مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بتعليق إنجليزي وفرنسي على قناتي beIN SPORTS HD 12 و beIN SPORTS HD 14.آخر أخبار ريال مدريدبنزيمة: أنا القائد الأول لهجوم ريال مدريدسولاري ينتقد منح برشلونة يوما إضافيا قبل الـ"كلاسيكو" في كأس إسبانيالماذا رفض بايل الاحتفال بهدف الفوز على لفانتي ؟

ليونيل ميسي هو هداف الكلاسيكو التاريخي في جميع المنافسات (26 هدفاً)، لكنه لم يسجل في كأس الملك حتى الآن.

الصفحة الرسمية لبرشلونة على تويتر تستعيد ذكريات هاتريك ميسي الشهير في الكلاسيكو

🔙 قبل 12 سنة، سجل #ميسي الهاتريك الأول في مسيرته الاحترافيةمع #برشلونة، وكان خلال ظهوره الأول في #الكلاسيكو...🙌 أما بقية القصة، فيعرفها القاصي والداني..🔜 #ElClasico 🔥 pic.twitter.com/NACuEimXIK

— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 24, 2019

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