شاهد ماذا فعلت طفلة عندما توقف لها سائق السيارة لتتمكن من عبور الطريق

2019/02/27 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر رد فعل فتاة صغيرة عندما توقف لها سائق السيارة لتتمكن من عبور الطريق في الصين.

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