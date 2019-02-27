علي عدنان:تركت ايطاليا من اجل العراق واتحاد الكرة كافئني بالحرمان

2019/02/27 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مدافع المنتخب الوطني، علي عدنان، انه ترك فريقه الايطالي اتلانتا من اجل الانضمام الى معسكر المنتخب الوطني في الدوحة والمشاركة بعدها ب‍كأس آسيا ب‍الامارات 2019.

مدرب اتلانتا جيان بيرو غاسبريني، رفض التحاق علي عدنان بمعسكر المنتخب الوطني خلال شهر كانون الاول من العام الماضي، لكن اللاعب فضل الالتحاق باسود الرافدين دون ان ينظر الى تبعات هذا القرار.

عدنان عاد الى اتلانتا بعد نهاية البطولة الاسيوية، لكن غاسبريني ابلغه بانه خارج حساباته بعد اغلاق سوق الانتقالات الشتوية، ليصبح اللاعب من دون فريق.

وتلقى عدنان صدمة اخرى، اليوم الاربعاء، بعدما تلقى نباً معاقبته بحرمانه من اللعب مع المنتخب الوطني لمدة 6 أشهر للتأثير السلبي من قبل وكيله الخاص على بقية اللاعبين.وقال عدنان في هذا الصدد، للسومرية نيوز، إن “عقوبة اتحاد الكرة كانت ظالمة، ولم استحقها، فالامر كان طبيعياً جداً بان يحضر وكيل اعمال للتفاوض مع احد اللاعبين”.واوضح بالقول، “قدمت استئنافاً من اجل اعادة النظر في العقوبة التي لا استحقها، فانا تركت ايطاليا من اجل المنتخب الوطني والاتحاد يكافئني الان بعقوبة الحرمان”.عدنان يتدرب في الوقت الحالي مع نادي امانة بغداد من اجل الحفاظ على لياقته البدنية، قبل اختيار وجهته المقبلة.

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