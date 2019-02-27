الهند وباكستان تقرعان طبول الحرب ودعوات للتهدئة

2019/02/27 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت باكستان عن استهداف طائرات هندية وأسر طيارين هنديين فيما اعلنت من جهتها نيودلهي استهداف طائرة باكستانية فيما تصاعدت دعوات دولية لوقف التصعيد بين البلدين.في

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