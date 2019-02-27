إصابة رونالدو قد تبعده من المشاركة امام نابولي

2019/02/27 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رونالدو اضطر لمغادرة التدريبات بعد اصابته في المران، حيث سيخضع للفحوصات الطبية يوم غدٍ الخميس، للتاكد من حجم الاصابة ومعرفة امكانية مشاركته امام ناوبلي من عدمها في الجولة 26 من الكالتشيو الايطالي.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الكالتشيو الايطالي برصيد 19 هدفاً، سجل خمسة منها من علامة الجزاء.

انتهى ع.س

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