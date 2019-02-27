الخارجية: لسنا مع سياسة المحاور في المنطقة

2019/02/27 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الصحاف في كلمة له خلال مؤتمرا صحفيا عقدة مساء اليوم، انه" لا يُمكِن تجزئة الأمن، والتنمية لذا فإنَّ سياستنا مع إدامة، وتعزيز التعاون مع كلِّ الأطراف، مُوضِحاً، ان" مُواجَهة أيديولوجيا التطرُّف، والتكفير تحتاج أن تُدعَم بمسارات تنمويَّة، للنُهُوض بواقع المُجتمَعات، وتعيد تمكين الأفراد في إطار مفهوم الدولة الوطنيّة".

وأضاف الصحاف، ان" العراق ليس مع سياسة المحاور في المنطقة، لأنـَّها لا تُساعِد على بناء الثقة، ولا تُعزِّز المصالح الشاملة للأطراف كافة".

وأوضح، أنّ"َ توجُّه الوزارة هو مع بناء صِيَغ تعاون إستراتيجي، وأفصح بالقول نحن مع شراكات إستراتيجية مُتعدِّدة قوامها وعي المخاطر المُشترَكة، ومُواجَهتها في إطار الدعم، وبناء القدرات"، فيما جدد الصحاف موقف العراق الثابت، والداعم لجُهُود إقامة الدولة الفلسطينيَّة وعاصمتها القدس الشريف".

ونوه، الى ان" العراق لم يحضر اجتماعات "وارشو" لعدم وُضُوح أجندتها، ولأنـَّها تستثني القضيَّة الفلسطينيَّة التي هي قضيَّة مركزيَّة، ومبدئيَّة لدى العراق".

وفي السياق الداخلي للبلاد، ان" الوزارة ضاعفت جُهُودها، بهدف الإصلاح، وإعداد ملاكات دبلوماسيَّة بمُستوى عالٍ، وتعمل على توحيد آليَّات لدعم الجالية العراقـيَّة، ومُتابَعة احتياجاتهم"، مبينا،ً ان" استمرار الجُهُود في تطوير العمل القنصليّ؛ ليُساهِم في تقديم الخدمات إلى المُواطِنين في الداخل والخارج، ويشمل السياحة الدينيَّة".

واكد المتحدث باسم الوزارة، على ان" الوزارة تولي ذوي الشهداء أهمّية كبيرة في مُفرَدة العمل بالوزارة تثميناً لتضحيات ذويهم".

مشيرا الى أن" العراق أصبح بيئة خصبة للاستثمار بعد استتباب الأمن، وتحقق الاستقرار، وتوافر فرص استثماريَّة واعدة للشركات العالميّة، فضلاً عن وُجُود تشريعات تُساهِم في جعل العراق سوقاً استثماريَّة رائجة".

انتهى..م.ر

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