2019/02/27 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي, الاربعاء, أن الخطط الحكومية تستهدف زيادة إنتاج الطاقة الكهربائ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يتحدث عن “كهرباء الصيف” ويبشر بافتتاح محطات جديدة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يتحدث عن “كهرباء الصيف” ويبشر بافتتاح محطات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).