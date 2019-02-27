الإطاحة بشبكة

2019/02/27 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال اللواء فيصل العبادي، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، أن" فريقاً امنياً من استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى، نجح من وبجهد مميز استمر لأسابيع عدة بالإطاحة بشبكة (دنغوس) المؤلفة من أربعة عناصر، تعد الأكبر بتاريخ ديالى في ترويج العملات وغسيل الأموال".

وأضاف البيان، ان" الشبكة كانت تنشط بين بعقوبة وبغداد، وضبطت بحوزتها مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية فئة 25 إلف دينار، والأجنبية من فئة الـ 100 دولار المزيفة، كانت تحاول ترويجها في الأسواق المحلية".

وأكد قائد شرطة ديالى بحسب البيان، على ان" العملية كانت فريدة من نوعها من ناحية الجهد الأمني وتعقيدات المواقف الكثيرة قبل الوصول إلى الأهداف واعتقال المطلوبين".

وأشار قائد الشرطة الى ان" الشبكة كانت الأكبر في تاريخ ديالى لما كانت تقوم به من فعل إجرامي يهدد الاقتصاد الوطني".

انتهى..م.ر

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