العراق يدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الى اعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية

2019/02/27 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا العراق مُفوَّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الى اعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية .واشار بيان لوزارة الخارجية اليوم “الى ان وزيرها محمد علي الحكيم التقى ميتشيل باشليت مُفوَّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات الدورة الاعتياديَّة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان الذي تجري أعماله في جنيف وبحث الجانبان سُبُل تعزيز التعاون بين […]

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