مصدر اردني: الجراد ينتشر على مساحة تقدر بحوالي 22 مليون ميل مربع وعلى امتداد 64 دولة في شتى مناطق العالم

2019/02/27 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتبر الجراد من الحشرات الضارة التي تؤثر على كافة عناصر الحياة وتسبب خسائر كبيرة.

وقال المهندس الزراعي الاردني نبيل عبيدات ان" الجراد ينتشر على مساحة تقدر بحوالي 22 مليون ميل مربع وعلى امتداد 64 دولة في شتى مناطق العالم".

وأوضح أن" مسارات حشرة الجراد التي تبدأ من منطقة القرن الافريقي وتكون باسراب طولها 100كم وبعرض 5 كم وتستهلك أضعاف حجمها وتسير باتجاهات محددة حسب التيار الهوائي".

وبين عبيدات" وجود نوعين من الجراد هما الانفرادي والرحال وهو الاخطر كونه يكون بمجموعات كبيرة جدا ومن الصعب حصرها".

واشار الى" عدم وجود اية اجراءات وقائية وانما يمكن توقع حركته وان سبل المكافحة الاكثر تأثيرا تكون بالمكافحة الحيوية"، لافتا الى ان" للجراد 3 حركات صباحية ومسائية وليلية".

ووصلت أسراب هائلة من الجراد مساء الاثنين الماضي، إلى مدينة العقبة جنوبي الأردن قادمة من السعودية، وبدأت فرق المكافحة عملها، للتصدي لها.

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